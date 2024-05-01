Conflictos de Comercio Internacional

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Asunto: comercio-internacional. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Guerras comerciales de alta tecnología entre Estados Unidos y Brasil

En los decenios de 1970 y 1980, muchos políticos y formuladores de políticas lucharon por desarrollar una industria informática en Brasil, principalmente mediante el uso del proteccionismo y, en particular, la creación de la llamada reserva de mercado. Esperaban promover el desarrollo de firmas locales de co…