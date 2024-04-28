Conflictos de Leyes en Internet

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: dado que la mayor parte de las transacciones y operaciones realizadas en Internet son internacionales, véase la entrada sobre conflictos de Leyes en el Derecho Internacional. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Conflictos de Leyes en Internet

El conflicto de leyes implica tres materias básicas. Todos estos temas implican cuestiones de poder competitivo de la ley y las instituciones jurídicas de los Estados soberanos para resolver los conflictos jurídicos. El primer gran conflicto de las leyes pr…