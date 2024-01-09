Conflictos entre Operadores

Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto.

Diferencias Entre la Actividad Desempeñada por el Órgano Regulador en Orden a Dirimir Conflictos Entre Operadores y el Arbitraje Propiamente Dicho (en Arbitraje)

Concepto de diferencias entre la actividad desempeñada por el órgano regulador en orden a dirimir conflictos entre operadores y el arbitraje propiamente dicho en relación a este ámbito: Importante es también el deslinde que ha de hacerse del arbitraje propiamente dicho, sometido a la Ley de Arbitraje y con base …