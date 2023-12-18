Consecuencias Sociales de la Globalización Financiera

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El FMI, el Banco Mundial y el sistema internacional de Bretton Woods se establecieron al final de la Segunda Guerra Mundial según un plan elaborado, entre otros, por John Maynard Keynes.

La idea era evitar las políticas de "empobrecer al vecino" del estilo de los años 30, que los gobiernos individuales probablemente seguirían.

.

Durante tres décadas el sistema ayudó a sostener un extraordinario auge, mientras que el colapso de este sistema a principios de los años setenta marcó el…