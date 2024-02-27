Consejo Internacional del Estaño

Este artículo es un complemento de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre comercio internacional, de esta revista de derecho empresarial:

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Sumario

El Convenio Internacional del Estaño se hizo con el propósito de estabilizar el precio del estaño en los mercados mundiales. El primer acuerdo se realizó en 1953 y entró en funcionamiento en 1956. Est…