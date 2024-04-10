Consejo Superior de Cámaras de Comercio

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Organización y funciones de Consejo Superior de Cámaras de Comercio (en Arbitraje)

Examen de consejo superior de cámaras de comercio en relación a este ámbito: Su estructura orgánica se compone de: - El Pleno, órgano supremo de Gobierno y representación general del Consejo, integrado por los Presidentes de todas las Cámaras y ocho vocales elegidos por ellos entre personas de reconocido prestigio en la vida económica española. - Un Presidente, que representa a…