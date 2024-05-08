El Consentimiento Mutuo en el Arbitraje Internacional

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

La perspectiva de la validez: alcanzar el consentimiento mutuo

Los acuerdos de arbitraje son contratos.

Sin embargo, los contratos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser bilaterales y sinalagmáticos, bilaterales pero no sinalagmáticos o unilaterales. Lo mismo ocurre con los acuerdos de arbitraje.

Arbitraje comercial

En el arbitraje comercial, las partes expresan su consentimiento por prom…