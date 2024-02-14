Consolat De Mar

Este artículo es un complemento de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Consolat De Mar

Decía Guillermo Díaz en su Diccionario Político que Consolat De Mar es: Título de la recopilación catalana de leyes fueros consuetudes y privilegios de la navegación y los puertos del Mediterráneo en forma de código que se puso en vigor en Barcelona a finales del siglo XIII.

Compartir

Se hizo su promulgación durante el reinado de Jaime I el Conquistador y fue más tarde adoptado por Marsella Venecia Génova Pisa etc.

Compartir

Sus precep…