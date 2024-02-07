Consulta tributaria

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Consulta Tributaria sobre Reforma Fiscal en el Reino Unido

Estado de la reforma fiscal en el Reino Unido

En 2010 el CIOT se expresó con firmeza, observando que la forma en que se desarrolla y efectúa la legislación fiscal en el Reino Unido es profundamente defectuosa. Algunas publicaciones arrojan luz sobre lo que ha fallado en la legislación fiscal en los…