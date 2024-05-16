Críticas al Consumismo

Combinaremos, en el contexto de las críticas que ha recibido el consumismo, dos modos de presentación, uno histórico y otro basado en grados de sofisticación.

El orden injusto

La noción abstracta de consumo se desarrolló a partir del siglo XVIII. Hasta entonces, los bienes podían dividirse según la escala de "condiciones" entre dos polos socialmente marcados: el del "gasto", el de la "gloria" para los grandes; el de la simple necesidad para los pobres. En las sociedades basadas en el estatus y el nacimiento, la producción y la circulación de bienes se mantenían en niveles sensiblemente inferiores a los de los siglos XIX y XX, y una gran parte de la población sólo tenía un modesto acceso al mercado. La aceptación de su destino, sobre todo entre los humildes, iba acompañada más o menos tácitamente de rectitud y benevolencia por parte de los ricos y poderosos. Se reconocía la legitimidad de los poderosos, pero sólo a condición de que res…