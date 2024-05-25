Contabilidad Ambiental

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: environmental accounting. Esta entrada sobre contabilidad ambiental ofrece una visión general del tema que abarca desde la gestión ambiental hasta la sostenibilidad, e integra los principales avances que se han producido desde la primera edición, tanto en la investigación como en la práctica. Introduce y explica las cuestiones ambientales en la medida en que se relacionan con los contadores de hoy en día. Pone énfasis en la literatura de investigación emergente en el campo y revela una conciencia de las dificultades de desarrollar una agenda ambiental en los negocios. Entre 1988 y 1992…