Contabilidad Presupuestaria, Contabilidad Pública o Contabilidad Gubernamental

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.En inglés: Government Accounting, Public Accounting o Governmental Accounting. La contabilidad gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) mantiene un control estricto de los recursos, a la vez que compartimenta las actividades en diferentes fondos para aclarar cómo se dirigen los recursos a los distintos programas. Este enfoque contable es utilizado por todo tipo de entidades gubernamentales, incluidas las federales…