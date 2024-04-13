Contabilidad Pública
Contabilidad Pública
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.
Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre la contabilidad pública. Para información complementaria, puede verse respecto a la "Rendición de Cuentas en la Administración Pública". Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.
Visualización Jerárquica de Contabilidad Pública
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Contabilidad Pública
A continuación se examinará el significado.