Contabilidad Pública

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre la contabilidad pública. Para información complementaria, puede verse respecto a la "Rendición de Cuentas en la Administración Pública". Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

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Contabilidad Pública

A continuación se examinará el significado.