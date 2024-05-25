Contaminación Acústica

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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La Contaminación Acústica

La contaminación acústica es el sonido no deseado o excesivo que puede tener efectos perjudiciales para la salud humana y la calidad del medio ambiente. La contaminación acústica se genera comúnmente dentro de muchas instalaciones industriales y algunos otros lugares de trabajo, pero también proviene del tráfico de carreteras, ferrocarriles y aviones y de las actividades de construcción al aire libre.

Medir y percibir la sonoridad

Las ondas sonoras son vibraciones de molé…