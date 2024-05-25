Contaminación Ambiental

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

El control de las emisiones de dióxido de carbono

La cantidad excesiva de transmisiones de CO2 a la atmósfera es un problema que nos afecta a todos. Por ello, la reducción de los niveles de difusión de los mismos, se encuentra dentro de los propósitos perseguidos por los Objetivos del Milenio promovidos por Naciones Unidas. Lo que buscan estos objetivos no es novedoso, aunque llama la atención que éstos se concentren en ocho puntos y tengan la intención de conseguir la mayoría de ellos en un plazo (véase más…