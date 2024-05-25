Contaminación de Búnker

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Bunker Convención sobre la contaminación de 2001 en Derecho Marítimo

Asunto: derecho-maritimo. Definición de Bunker Convención sobre la contaminación 2001: La Convención Internacional sobre responsabilidad civil por la contaminación por hidrocarburos daños, adoptado por la Organización Marítima Internacional (véase este término en la presente plataforma internacional) en Londres el 23 de marzo de 2001, y en vigor el 21 de noviembre de 2008.

Nota: traducido por William Lawrence

En Derecho Anglosajón

Hay información relativa a contaminación de búnker en el der…