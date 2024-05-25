Contaminación de los Cruceros
Contaminación de los Cruceros
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre el crucero y el medio ambiente, específicamente o especialmente sobre la "Contaminación de los Cruceros". Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
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Contaminación, Medio Ambiente y Cruceros: Aspectos Legales
Cuestiones de protección del medio ambiente
A los cruceros se les suele llamar "ciudades flotantes". Al igual que sus homólogos menos móviles, los buques de crucero producen contaminación por las operaciones diarias del buque y sus habitantes. Si bien los buques de crucero representan sólo una de las muchas fuentes de contaminación de los entornos mar…