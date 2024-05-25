Contaminación de los Cruceros

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre el crucero y el medio ambiente, específicamente o especialmente sobre la "Contaminación de los Cruceros". Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Contaminación, Medio Ambiente y Cruceros: Aspectos Legales

Cuestiones de protección del medio ambiente

A los cruceros se les suele llamar "ciudades flotantes". Al igual que sus homólogos menos móviles, los buques de crucero producen contaminación por las operaciones diarias del buque y sus habitantes. Si bien los buques de crucero representan sólo una de las muchas fuentes de contaminación de los entornos mar…