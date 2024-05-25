Contaminación de los Suelos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Contaminación de los Suelos

Sustancias químicas xenobióticas

La presencia de sustancias en el suelo que no son producidas de forma natural por especies biológicas es motivo de gran preocupación para la población. Se ha descubierto que muchas de estas sustancias químicas denominadas xenobióticas (del griego xenos, "extraño", y bios, "vida") son cancerígenas o pueden acumularse en el medio ambiente con efectos tóxicos para los ecosistemas (véase la tabla de los principales contaminantes del sue…