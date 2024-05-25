Contaminación del Aire o Contaminación Atmosférica

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Contaminación del Aire en el Derecho Penal Alemán

En el código penal germano, contaminación del aire se recoge en la Parte Especial, en su Sección Vigesimonovena, sobre Hechos punibles contra el medio ambiente. Así, el artículo § 325. Contaminación del aire dispone lo siguiente: (1) Quien en la operación d e una planta, especialmente de un establecimiento industrial o de una máquina, bajo lesión de los deberes jurídico administrativos, ocasione alteraciones al aire, que son apr…