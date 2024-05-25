Contaminación del Suelo

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: véase, si interesa, la información relativa a la Contaminación Acústica. Y respecto a la Contaminación del agua (véase más)

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Contaminación del Suelo

La Contaminación del suelo, el depósito de materiales de desecho sólidos o líquidos en la tierra o bajo tierra de una manera que puede contaminar el suelo y las aguas subterráneas, amenazar la salud pública y causar condiciones antiestéticas y molestias. Los materiales de desecho que causan la contaminación de la tierra se clasifican ampliamente como de…