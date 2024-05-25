Malos Olores o Contaminación Odorífera

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. La problemática actual causada por actividades de tratamiento de aguas residuales y eliminación de residuos sólidos urbanos, entre otras, hace necesaria la reglamentación de la contaminación por olores. Esta reglamentación protegería a los ciudadanos y al medio ambiente y establecería un marco jurídico claro tanto para proteger los derechos de los ciudadanos como de los operadores de estas instalaciones. Fuente: Iglesias García: Documento preliminar Grupo de Trabajo Contaminación Odorífera, Congreso Nacional de Medio Ambiente, 2014.

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