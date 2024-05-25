Contaminación por Plástico

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Productos de plástico sintético y sus componentes que se acumulan en el medio ambiente hasta el punto de crear problemas para el mar (véase más sobre este tipo de contaminación), la vida silvestre y sus hábitats, y las poblaciones humanas. Contaminación plástica, acumulación en el medio ambiente de productos plásticos sintéticos hasta el punto de crear problemas para la vida silvestre y sus hábitats, así como para las poblaciones humanas.

En 1907 la invención de la baquelita provocó una revolución en los materiales al introducir resinas plásticas verdaderamente sintéticas en el co…