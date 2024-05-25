Contaminación por Plástico
Contaminación por Plástico
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Productos de plástico sintético y sus componentes que se acumulan en el medio ambiente hasta el punto de crear problemas para el mar (véase más sobre este tipo de contaminación), la vida silvestre y sus hábitats, y las poblaciones humanas. Contaminación plástica, acumulación en el medio ambiente de productos plásticos sintéticos hasta el punto de crear problemas para la vida silvestre y sus hábitats, así como para las poblaciones humanas.
En 1907 la invención de la baquelita provocó una revolución en los materiales al introducir resinas plásticas verdaderamente sintéticas en el co…