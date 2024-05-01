Contenido del Acta de Misión

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Contenido y Elaboración del Acta de Misión (en Arbitraje)

Concepto de contenido y elaboración del acta de misión en relación a este ámbito: El artículo 18.1 del Reglamento CCI recoge un listado de extremos que el acta de misión ha de contener: a) Nombre completo y calidad en que intervienen las partes; b) DireccIón de las partes donde se podrán efectuar válidamente las notificaciones o comunicaciones durante el arbitraje; c) Una exposición sumaria de las pretensiones de…