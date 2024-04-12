Contestación

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Contestación (en Arbitraje)

Concepto de contestación en relación a este ámbito: la estructura del procedimiento arbitral impone por un lado una dualidad de partes en posiciones contradictorias y, por otro lado, un tribunal arbitral o árbitro que debe decidir la controversia. la forma contradictoria y el principio de audiencia llevan necesariamente a un derecho a la contestación.

Así, cada parte debe tener la oportunidad de presentar argumentos y, a su vez, debe tener la oportunidad de c…