Contestación de la Demanda

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Contestación de la Demanda (en Arbitraje)

Concepto de contestación de la demanda en relación a este ámbito: Mediante la «contestación de la demanda», la parte demandada contesta la demanda con argumentos de todo tipo, incluyendo los basados en la falta de competencia del tribunal, la no admisibilidad (véase qué es, su concepto jurídico) de la demanda o sobre el fondo.

En la práctica, se formula siempre por escrito. No se debe confundir con la reconvención, aunque esta últi…