ContradiccIón en el Arbitraje

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Defensa y ContradiccIón (en Arbitraje)

Concepto de defensa y contradiccIón en relación a este ámbito: la defensa y la contradiccIón son elementos del procedimiento arbitral, las cuales están destinadas a posibilitar la tutela de los intereses de las partes.

En este sentido, Domingo Bello Janeiro señala que el procedimiento arbitral debe atenerse a una serie de principios que son los de oficialidad, celeridad, contradiccIón, prueba y defensa, los cuales inspirarán el con…