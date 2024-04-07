Contratación de Familiares en la Empresa

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la "Contratación de Familiares en la Empresa". Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. En relación a las relaciones laborales españolas, véase aquí . Para más información sobre servicios de empleo en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Employment services (servicios de empleo).

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