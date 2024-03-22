Contrato de Adhesión

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Contrato que se caracteriza porque su contenido es únicamente fijado por una de las partes, limitándose la otra a aceptarlo o a adherirse. A continuación se examinará el significado.