Contrato de Arbitraje Internacional

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Principios del Contrato de Arbitraje Internacional en en el Medio Oriente

El propósito de este artículo es examinar los principales principios contractuales que rigen el contrato de arbitraje internacional con especial énfasis en examinar los principios contractuales encontrados en el Medio Oriente, cómo se perciben los principios internacionales de contrato en la región y si existen principios contractuales dom…