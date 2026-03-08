Para articular legalmente un préstamo donde la garantía es un derecho de crédito preexistente que el prestatario (B) tiene contra el prestamista (A), se utiliza habitualmente una prenda de créditos combinada con una cláusula de compensación.

A continuación se presentan las cláusulas clave adaptadas al marco legal y fiscal español:

1. Cláusula de Constitución de Garantía Pignoraticia

Objeto : El Prestatario (B) constituye una prenda sin desplazamiento sobre los derechos de crédito derivados del contrato de préstamo de fecha [Fecha], en el que B actúa como acreedor y el Prestamista (A) como deudor.

Alcance : Esta garantía asegura el cumplimiento de todas las obligaciones (principal, intereses y costas) del presente contrato.

Notificación: Ambas partes dan por notificada la pignoración, dado que el deudor del crédito pignorado es el propio Prestamista.

2. Cláusula de Compensación de Deudas (Pacto de Ejecución)

Facultad de compensación : En caso de impago o vencimiento anticipado, el Prestamista queda facultado para extinguir la deuda mediante la compensación de créditos .

Mecánica : El Prestamista aplicará el saldo que adeuda a B (del préstamo antiguo) para cancelar el saldo que B le adeuda a él (del préstamo nuevo).

Liquidación: Si tras la compensación existiera un remanente a favor de alguna de las partes, este deberá ser liquidado en un plazo de [X] días. REVISAR

3. Cláusula de Indisponibilidad y Conservación

Limitación : El Prestatario se compromete a no transmitir, gravar ni modificar las condiciones del préstamo antiguo que sirve de garantía sin consentimiento expreso del Prestamista.

Vencimiento vinculado: Cualquier amortización anticipada del préstamo antiguo deberá destinarse prioritariamente a la amortización del presente préstamo.

Consideraciones Fiscales en España

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) : Los préstamos están exentos de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO).

Actos Jurídicos Documentados (AJD) : Si el contrato se formaliza en escritura pública ante notario, la constitución de la garantía (prenda) podría estar sujeta a AJD (entre 0,5% y 1,5% según la CC.AA.) si se considera inscribible o tiene efectos especiales. Para evitar costes innecesarios, a menudo se formaliza mediante póliza intervenida si ambas partes son empresarios.

Impuesto sobre Sociedades / IRPF : La compensación de deudas no genera por sí misma un ingreso gravable (es una forma de pago), pero el devengo de intereses en ambos préstamos debe declararse y puede estar sujeto a retención si las partes son personas jurídicas o existe vinculación. Si existe vinculación (ej. socios/sociedad), los intereses deben fijarse a valor de mercado para evitar ajustes fiscales por parte de la Agencia Tributaria.



Vencimiento anticipado

Para articular el vencimiento anticipado cuando la garantía es un crédito contra el propio prestamista (A), es crucial vincular la vida del préstamo nuevo a la “salud” y vigencia del contrato de préstamo antiguo que actúa como colateral.

Aquí tienes una propuesta de cláusulas específicas y sus implicaciones legales y fiscales en España:

1. Cláusula de Vencimiento Anticipado por Incumplimiento de la Garantía

Vencimiento Cruzado (Cross-Default) : El Prestamista podrá dar por vencido el presente contrato de forma anticipada si el contrato de préstamo que sirve de garantía (el préstamo de B contra A) fuera objeto de embargo por terceros, pignoración a favor de otros acreedores, o si B intentara transmitir dicho derecho de crédito sin autorización.

Reducción del Valor de la Garantía: Si por cualquier causa legal o contractual el crédito pignorado viera reducido su valor o desapareciera (por ejemplo, por una resolución judicial de nulidad del contrato antiguo), el Prestatario deberá aportar nuevas garantías equivalentes en un plazo de [X] días. De lo contrario, se producirá el vencimiento inmediato de la deuda.

2. Cláusula de Ejecución Mediante Compensación

Mecanismo de Pago Automático : Las partes pactan expresamente que, ante cualquier supuesto de vencimiento anticipado, el Prestamista queda facultado para ejecutar la prenda mediante la compensación de créditos (Art. 1195 y ss. del Código Civil).

Liquidación de Saldos: El importe adeudado por A a B en el préstamo antiguo se aplicará directamente a la amortización del principal e intereses del préstamo actual. Si el crédito de B contra A fuera superior a la deuda actual, el excedente se mantendrá como deuda viva de A hacia B bajo las condiciones del contrato original.

3. Consideraciones Fiscales y de Valoración

Operaciones Vinculadas : Si A y B tienen una relación de vinculación (ej. socios o empresas del grupo), la Agencia Tributaria exige que el tipo de interés de ambos préstamos se ajuste a valor de mercado. Un interés del 0% o significativamente inferior al mercado podría derivar en un ajuste fiscal y sanciones.

Retenciones e Ingresos a Cuenta : Incluso si las deudas se compensan y no hay movimiento de efectivo, los intereses se devengan fiscalmente . Si el prestatario es una persona jurídica, debe practicar la retención correspondiente (actualmente el 19%) sobre los intereses que “paga” mediante compensación.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP/AJD): La cláusula de vencimiento anticipado y la garantía pignoraticia no suelen tributar por TPO si es un préstamo entre particulares/empresas, pero si se eleva a escritura pública para tener fuerza ejecutiva, se debe analizar el devengo de AJD sobre la base del capital garantizado.

4. Precaución: Consumidores vs. Empresas

Si el Prestatario (B) es un consumidor, el Tribunal Supremo español y el TJUE son muy estrictos con las cláusulas de vencimiento anticipado. Para que sea válida, el incumplimiento debe ser sustancial (no basta con el impago de una sola cuota) y la cláusula no debe ser abusiva.

Requisitos de Validez

Para que la prenda y la cláusula de compensación sean eficaces, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Escritura Pública : Aunque un contrato privado es válido entre las partes, para que tenga efectos frente a terceros (Hacienda o bancos) debe constar en un documento con fecha fehaciente , lo que requiere una escritura notarial.

Notificación al Deudor : Es fundamental notificar de forma fehaciente (vía burofax o a través del propio notario) al deudor del crédito pignorado para que la garantía quede legalmente constituida frente a él.

Documentación Extranjera : Al ser un contrato internacional, el documento original debe estar: Apostillado : Si el país de origen pertenece al Convenio de la Haya, para certificar su autenticidad. Traducción Jurada : Todo documento en idioma extranjero debe ser traducido por un intérprete oficial reconocido en España.

Modelo 600: Se debe presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en un plazo de 30 días hábiles tras la firma.

Control del préstamo antiguo

En un escenario de prenda de créditos combinada con una cláusula de compensación, bancos y Hacienda investigarán ambos créditos, tanto el actual como el antiguo.

Si bien la atención inmediata suele centrarse en el crédito nuevo para validar la operación de prenda (pignoración), el análisis de la antigüedad y la naturaleza del crédito antiguo es crucial y obligatorio para verificar la validez de la compensación y evitar fraude de acreedores.

Aquí te detallamos en qué se centrarán:

La “Fecha Cierta”: Hacienda exigirá demostrar que el crédito antiguo existió de verdad en su momento. Si no se liquidó en su día el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (modelo 600, aunque esté exento entre particulares) o no se firmó ante notario, Hacienda puede alegar que el crédito antiguo “no existe” legalmente a efectos de terceros y que es una invención actual para dar cobertura a la prenda.

Realidad del flujo de dinero: Pedirán los extractos bancarios del momento en que se concedió el crédito antiguo. Si no hay rastro del movimiento de dinero, considerarán que es una operación simulada.

Prescripción vs. Compensación: Aunque el crédito antiguo sea muy viejo, si quieres usarlo para compensar uno nuevo hoy, Hacienda verificará que el derecho a cobrarlo no hubiera prescrito según el Código Civil (generalmente 5 años para deudas personales en el régimen común).

Donaciones encubiertas: Si el crédito antiguo es de un familiar, Hacienda sospechará que en realidad fue una donación que no pagó impuestos y que ahora se intenta “blanquear” mediante una prenda y compensación.

El Crédito Actual (Atención a la forma): Se centrarán en la correcta formalización de la prenda y que la compensación cumpla los requisitos de ser una cantidad de dinero, líquida y exigible.

La cláusula de compensación: Se revisará si la compensación estaba pactada de antemano o si se intenta aplicar ahora, lo cual es más susceptible de escrutinio.

Puntos claves de investigación:

Fecha del crédito antiguo: Si es muy antiguo, Hacienda puede investigar si la deuda estaba ya vencida o si el reconocimiento de la misma fue simulado. Solvencia: Si la prenda se realiza estando el deudor en situación de insolvencia o cerca de ella, la compensación con un crédito antiguo puede ser impugnada. Registro: Si la prenda de créditos está inscrita en el Registro de Bienes Muebles, se validará la antigüedad del derecho de garantía.

En resumen, no se centrarán únicamente en el de ahora. El antiguo es el que suele levantar sospechas sobre la “limpieza” o finalidad de la operación.

Si es una operación internacional entre particulares que no eran residentes

Aquí, Hacienda pondrá el foco en el origen de los fondos y en la residencia fiscal de las partes.

Hacienda y el banco se centrarán en los siguientes puntos críticos:

Justificación de la No Residencia: Deberás poder demostrar documentalmente (certificados de residencia fiscal de aquel momento) por qué no se registró el crédito en España ni se pagaron impuestos aquí cuando nació la deuda antigua.

Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC): El banco está obligado por ley a investigar el origen del dinero del crédito antiguo. Al no haber pasado por el circuito bancario español, te pedirán los extractos bancarios extranjeros originales que demuestren la salida y entrada del dinero entre los particulares.

Modelo 720 y 182: Si el acreedor ya era residente fiscal en España en años posteriores y el crédito antiguo superaba los 50.000€, Hacienda comprobará si lo declaró en el Modelo 720 (declaración de bienes en el extranjero). No haberlo hecho puede acarrear sanciones graves, aunque el crédito sea real.

Validez Jurídica Internacional: Al ser un contrato extranjero, el banco querrá confirmar que la cláusula de compensación y la prenda son válidas según la ley del país donde se firmó el contrato original, lo que suele requerir una traducción jurada y, posiblemente, la Apostilla de la Haya.

Si B no actúa como acreedor, sino que tiene control del acreedor (es una empresa suya)

Esta estructura se define legalmente como una garantía de tercero (la empresa filial de B) para asegurar la deuda de su matriz o socio (B). Al no ser B el acreedor directo, no hay una compensación automática de deudas, sino una pignoración de derechos de crédito de un tercero.

Aquí tienes las cláusulas clave adaptadas a esta relación de control y sus implicaciones en España:

1. Cláusula de Constitución de Garantía por Tercero (Pignoración)

Objeto : La sociedad [Nombre de la empresa de B], en adelante el “Garantes”, constituye una prenda sin desplazamiento sobre el derecho de crédito que ostenta frente al Prestamista (A) derivado del contrato de préstamo de fecha [Fecha].

Consentimiento : El Prestatario (B) manifiesta que, en su condición de socio/propietario mayoritario del Garante, ha instado la adopción de los acuerdos sociales necesarios para esta garantía.

Notificación: El Prestamista (A) queda notificado de la prenda en su doble condición de acreedor del nuevo préstamo y deudor del préstamo pignorado.

2. Cláusula de Vencimiento Anticipado por Pérdida de Control

Mantenimiento de Control : El Prestatario (B) se obliga a mantener de forma directa o indirecta al menos el [X]% del capital social y los derechos de voto de la sociedad Garante durante toda la vigencia del contrato.

Incumplimiento: La pérdida del control efectivo sobre el Garante por parte de B será causa de vencimiento anticipado inmediato del préstamo, a menos que se sustituya por una garantía equivalente.

3. Cláusula de Ejecución (Cesión de Crédito en Pago)

Mecánica : En caso de impago por parte de B, el Prestamista (A) podrá ejecutar la garantía mediante la adjudicación del crédito pignorado. Al ser A el deudor de ese crédito, la deuda de B se extinguirá por el importe compensado con la deuda que A tenía con la filial de B.

Efecto: Esta operación equivale legalmente a una cesión de crédito que extingue la obligación de A de pagar a la filial, saldando así la deuda de B.

Consideraciones Fiscales Específicas

Al existir un “control” (vínculo empresa-socio), Hacienda aplica reglas estrictas:

Operaciones Vinculadas : Según la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la garantía prestada por la filial a favor de su socio (B) debe valorarse a precio de mercado . La filial debería cobrar a B una “comisión de garantía” por el riesgo asumido. Si no existe esta comisión, Hacienda podría considerar que hay una utilidad gratuita o dividendo encubierto.

Asistencia Financiera : Si el préstamo de A a B se utiliza para que B compre acciones de la propia filial, podría incurrirse en una prohibición legal de asistencia financiera (Art. 143 y 150 LSC). Asegúrate de que el destino de los fondos sea corporativo o personal ajeno a la compra de la propia filial.

Deducibilidad de Intereses: Los intereses que A paga a la filial siguen siendo deducibles para A, pero si el préstamo pignorado es entre entidades del mismo grupo, existen límites a la deducibilidad de gastos financieros netos (habitualmente el 30% del beneficio operativo).

Para cumplir con la normativa de operaciones vinculadas (Art. 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), la filial que actúa como garante debe percibir una contraprestación a valor de mercado. De lo contrario, la Agencia Tributaria podría considerar la garantía como una liberalidad o un dividendo encubierto.

Aquí tienes una propuesta de redactado para integrar en el contrato:

Cláusula: Comisión de Garantía (Arm’s Length)

Devengo y Cuantía : En contraprestación por la garantía prestada sobre su derecho de crédito, el Prestatario (B) abonará a la Sociedad Garante (su filial) una comisión de garantía anual del [X]% (habitualmente entre el 0,5% y el 1,5% según el perfil de riesgo) sobre el saldo vivo del préstamo.

Forma de Pago : Dicha comisión se liquidará por periodos [trimestrales/anuales] mediante transferencia bancaria o, en su defecto, mediante compensación contable en la cuenta corriente con socios y administradores.

Justificación de Valor de Mercado: Ambas partes declaran que el porcentaje fijado se corresponde con las condiciones que habrían pactado partes independientes en el mercado para una operación de riesgo y cuantía similares, cumpliendo con el principio de plena competencia (arm’s length principle).

Implicaciones Fiscales Cruciales