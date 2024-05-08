Contrato de Seguro
Contrato de Seguro
Este artículo es un complemento a la información sobre la regulación tributaria, en esta revista de derecho de la empresa.
Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre el contrato de seguro.
Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:
Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.
Contrato de Seguro
Es el documento o póliza expedido por la Compañía de Seguros con la que se contrate alguna clase de seguro, en el que se establecen las normas que han de regular la relación entre el asegurado y la Compañía, especificando en el mismo, los derechos y obligaciones respectivos.
Contrato de Seguro en el Derecho
Definición de Contrato de Seguro del Diccionario de Términos de Seguros, Reaseguros y Financieros: En general, es el documento o póliza suscr…