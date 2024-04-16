Contrato Financiero por Diferencias (CFD)

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Generalidades Es un producto financiero que constituye un contrato atípico, carente de regulación en el ordenamiento jurídico español, que presenta un contenido complejo de derechos y obligaciones para las partes intervinientes, cuyo objeto está constituido por las variaciones que diariamente, mientras se mantenga la posición contractual, se produzcan en el precio del montante de las acciones subyacentes del contrato, las cuales, dependiendo de su signo y de la posición compradora o vendedor…