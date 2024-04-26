Contratos de Inversión

En inglés: Investment Contracts.

Nota: pueden resultar de interés las entradas sobre Acuerdos Internacionales de Inversiones, los Contratos de Inversión en México, la Inversión Extranjera Directa, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y el Derecho Internacional Económico, donde se trata también de la protección de las inversiones extranjeras.

Contratos de Inversión en Derecho Financiero

Véase También

Derecho económico internacional, Derecho internacional de las inversiones, Solución de controversias, Derecho aplicable