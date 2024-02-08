Contratos Laborales
Contratos Laborales o de Trabajo
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre los contratos laborales.
Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.
Visualización Jerárquica de Contrato de trabajo
Trabajo y Empleo > Administración y remuneración del personal > Administración del personal Trabajo y Empleo > Empleo > Estructura del empleo > Trabajo atípico > Trabajo temporal Derecho > Derecho civil > Derecho civil > Contrato A continuación se examinará el significado.
Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:
¿Cómo se define? Concepto de Contrato de trabajo
Véase la definición de…