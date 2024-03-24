Control del Laudo en el Arbitraje de Inversiones

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de esta revista sobre derecho bancario y financiero. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

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Control del Laudo en el Arbitraje de Inversiones (en Arbitraje)

Concepto de control del laudo en el arbitraje de inversiones en relación a este ámbito: la fase post arbitral en el arbitraje de inversiones, ante el CIADI, presenta aspectos que lo diferencian notablemente del arbitraje internacional y del arbitraje, en general. El sistema trata de consagrar en su grado máximo la desvinculación del control de los laudos por los tri…