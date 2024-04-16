Control Judicial del Arbitraje

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Control Judicial (del Arbitraje)

Concepto de control judicial (del arbitraje) en relación a este ámbito: Control judicial es la constatación por parte de los órganos jurisdiccIonales del cumplimiento de una serie de exigencias mínimas, previamente tasadas, que afectan al tribunal, al proceso o al laudo arbitral.

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Si bien en algunos pocos ordenamientos se permite una cierta revisión de fondo (más en países de tradición del common law), en una suerte de genuina instancia…