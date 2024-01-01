Convención de Mauricio

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Mauritius Convention. Nota: puede resultar también útil la lectura de la solución de controversias entre inversores y Estados. El 18 de octubre de 2017 marca la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre la transparencia en el arbitraje entre inversores y Estados basado en tratados, más conocida como la "Convención de Mauricio".

Si bien la Convención tiene el potencial de afectar significativamente la forma en que se llevan a cabo la mayoría de los arbitrajes de tratados de inversión, parec…