La Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación o Convención de Singapur sobre la Mediación

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Singapore Mediation Convention (SMC). En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Arreglo Internacional resultantes de la Mediación, recomendó que la Convención se conociera como la "Convención de Singapur sobre la Mediación" (la "Convención de Singapur" o "Convención"), y autor…