Convención Europea de Patentes (1973)

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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, sobre la Convención Europea de Patentes (Administrada por la Oficina Europea de Patentes). Véase también acerca del Acuerdo de Estrasburgo sobre la Clasificación Internacional de Patentes. Te explicamos, en relación al derecho de autor y la propiedad industrial, qué es, sus características y contexto.

Convención Europea de Patentes (1973)

En 1973, los miembro…