Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional (convención de Panamá) (en Arbitraje)

Concepto de convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional (convención de panamá) en relación a este ámbito: El arbitraje internacional ofrece innumerables incentivos para que las partes que celebran un negocio internacional estipulen cláusulas en virtud de las cuales las controversias que nazcan entre ellas, rel…