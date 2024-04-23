Derecho Comparado sobre la Convención de Nueva York o Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Estados parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, y declaraciones o reservas destacadas

Austria

Austria se adhirió a la Convención de Nueva York.

En 1988, retiró su reserva de reciprocidad.

Brasil

Brasil es parte en la Convención de Nueva York, que …