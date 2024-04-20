Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Convenio de Nueva York de 1958 (convención Sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras) (en Arbitraje)

Concepto de convenio de nueva york de 1958 (convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras) en relación a este ámbito: Se trata de una norma internacional que regula la eficacia extraterritorial de los laudos arbitrales extranjer…