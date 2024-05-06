Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.