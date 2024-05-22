Convenciones y Convenios sobre Arbitraje Comercial Internacional (AIC)

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: para información general, véase Arbitraje Comercial Internacional y véase Derecho Aplicable al Fondo en el Arbitraje Comercial Internacional. Los AIC se rigen normalmente por convenios firmados por los Estados miembros. La siguiente es una lista de las principales convenciones de la ACI hoy en día. 1. Protocolo de Ginebra y Convención de Ginebra. Dos de los primeros acuerdos modernos sobre la ACI son el Protocolo de Ginebra de 1923 y la Convención de Ginebra de 1927. …