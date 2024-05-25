Convenio de Basilea

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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En la Economía Internacional

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación es un acuerdo internacional que regula los traslados transfronterizos de residuos tóxicos. Adoptado en 1989 y en vigor desde 1992, el acuerdo fue una respuesta directa al creciente problema de los traslados de residuos no regulados en la década de 1980, especialmente entre países ricos y pobres.

Las exportaciones de residuos a los países en desarrollo surgieron en es…