Convenio de Londres para la Prevención de la Contaminación Marina

Nota: llamada, en inglés, comunmente "London Dumping Convention" y, formalmente, "The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter". Véase también la entrada sobre contaminación marina.

La transformación de este Convenio Londres es sin duda una de las historias de éxito más impresionantes de la década de 1990 en esta materia. Este Convenio fue redactado poco después de la reunión de Estocolmo de 1972. Como se había escrito originalmente, contenía una "lista negra" de materiales (como los desechos radiactivos de alto nivel) que nunca podrían ser arrojados a la Océano y una "lista gris" de artículos (tales como desechos radiactivos de bajo nivel) que podrían ser vertidos en lugares apropiados si se obtuvieron los permisos gubernamentales apropiados. Este tratado fue un paso adelante, pero todavía permitía una cantidad sustancial de dumping, y se hic…