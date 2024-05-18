Convenio de Renuncia a la Impugnación del Laudo

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El Convenio de Renuncia a la Impugnación del Laudo (en Arbitraje)

Concepto del convenio de renuncia a la impugnación del laudo en relación a este ámbito: la renuncia a las facultades de impugnación del laudo puede tener su origen, asimismo, en un pacto expreso estipulado por todas las partes del arbitraje. la existencia de estas cláusulas de renuncia expresa al control judicial de la resolución no es …