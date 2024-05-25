Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono

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El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono

El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono es un acuerdo medioambiental multilateral firmado en 1985 que estableció un marco para la reducción internacional de la producción de clorofluorocarburos debido a su contribución a la destrucción de la capa de ozono, lo que se traduce en una mayor amenaza de cáncer de piel. Entró en vigor en sep…