Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Contexto: Desafíos en Arbitrabilidad y Políticas Públicas en Europa y América

El concepto de política pública es notoriamente difícil de definir debido a sus confines vagos y su característica falta de incertidumbre.

Sin embargo, ha jugado un papel importante en el discurso jurídico nacional e internacional sobre el arbitraje. Puede que sea un "caballo rebelde", pero su influencia perdura.

En un informe provisional del Comité de Arbitraje Inte…