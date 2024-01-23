Convenio SOLAS (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar)

Este artículo es un complemento de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre comercio internacional, de esta revista de derecho empresarial:

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre el Convenio SOLAS (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar). Véase más acerca de la Organización Marítima Internacional (OMI), sobre la Organización Marítima Internacional (OMI) y sus países miembros, así como acerca del rescate marítimo en general.…